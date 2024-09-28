Лавров заявил о желании Зеленского вовлечь в боевые действия страны НАТО

Лавров: Зеленский хочет вовлечь в боевые действия страны НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 79-й Генассамблее ООН, заявил о желании Владимира Зеленского вовлечь в боевые действия страны НАТО. Слова министра приводит агентство ТАСС.

«Зеленский тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия, <…> стран НАТО. И затем просто отойдет в сторонку», — заметил министр, проведя параллель между действиями властей Израиля в Ливане и действиями Киева.

Ранее Лавров назвал опасными и бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия. Также министр заявил, что Европу уже готовят к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем отмечал, что Кремль воспринимает заявления западных политиков о подготовке к войне с Россией как официальную позицию. По его словам, российские власти строят понимание подходов западных коллег по их официальным заявлениям.