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20:40, 28 сентября 2024Мир

Лавров заявил о желании Зеленского вовлечь в боевые действия страны НАТО

Лавров: Зеленский хочет вовлечь в боевые действия страны НАТО

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 79-й Генассамблее ООН, заявил о желании Владимира Зеленского вовлечь в боевые действия страны НАТО. Слова министра приводит агентство ТАСС.

«Зеленский тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия, <…> стран НАТО. И затем просто отойдет в сторонку», — заметил министр, проведя параллель между действиями властей Израиля в Ливане и действиями Киева.

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Ранее Лавров назвал опасными и бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия. Также министр заявил, что Европу уже готовят к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем отмечал, что Кремль воспринимает заявления западных политиков о подготовке к войне с Россией как официальную позицию. По его словам, российские власти строят понимание подходов западных коллег по их официальным заявлениям.

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      Вера Владзиевская
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