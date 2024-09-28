Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA добиться его дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) добиться его дисквалификации. Его слова приводятся на странице X в The Tennis Letter.
Спортсмен заявил, что очень разочарован и удивлен, так как все три слушания завершились для него положительным исходом. «Мы не все можем контролировать, правда?» — добавил он.
Ранее WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.
Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.
Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.