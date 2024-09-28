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20:17, 28 сентября 2024Спорт

Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA добиться его дисквалификации

Теннисист Синнер заявил, что разочарован желанием WADA дисквалифицировать его

Фото: Mike Segar / Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) добиться его дисквалификации. Его слова приводятся на странице X в The Tennis Letter.

Спортсмен заявил, что очень разочарован и удивлен, так как все три слушания завершились для него положительным исходом. «Мы не все можем контролировать, правда?» — добавил он.

Ранее WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

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      Анастасия Борисова
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