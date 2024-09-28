Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA добиться его дисквалификации

Теннисист Синнер заявил, что разочарован желанием WADA дисквалифицировать его

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) добиться его дисквалификации. Его слова приводятся на странице X в The Tennis Letter.

Спортсмен заявил, что очень разочарован и удивлен, так как все три слушания завершились для него положительным исходом. «Мы не все можем контролировать, правда?» — добавил он.

Ранее WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.