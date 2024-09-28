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14:44, 28 сентября 2024Мир

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Пушков заявил, что Трамп встретился с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Встречу политиков в США он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Трамп принял Зеленского в своей башне Трампа Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось. Выступая перед прессой после переговоров, Трамп заявил, что "многое узнал", но не изменил своего мнения, что военный конфликт надо срочно завершать. И, хотя очень напряженный Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках», — высказался российский политик.

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Ранее Пушков назвал главную опасность для Великобритании. По его мнению, утрата интеллекта британскими политиками опасна войной с Россией.

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      Вера Владзиевская
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