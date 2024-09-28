Следствие установит точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков в армию

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайков в российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Суд принял во внимание особую сложность уголовное дела, многочисленные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы.

«Суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», — говорится в документах.

Ранее суд продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России. В ходе расследования выяснилось, что в войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости.

В апреле были арестованы три фигуранта дела. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Последняя признала вину и заключила досудебное соглашение. Все трое связаны с АО «Грязинский пищевой комбинат».

26 июля стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова, который отвечал за обеспечение войск. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.