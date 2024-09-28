Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:09, 28 сентября 2024Силовые структуры

Следствие установит точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков в армию

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках

Фото: Globallookpress.com

Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайков в российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Суд принял во внимание особую сложность уголовное дела, многочисленные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы.

«Суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», — говорится в документах.

Материалы по теме:
Похищенные земли, мертвые души и аферы с китайской техникой: самые громкие коррупционные скандалы в Минобороны России
Похищенные земли, мертвые души и аферы с китайской техникой:самые громкие коррупционные скандалы в Минобороны России
4 мая 2024
ФСБ задержала Героя России генерала Булгакова. Его обвиняют в коррупции и поставках плохого питания для бойцов СВО
ФСБ задержала Героя России генерала Булгакова.Его обвиняют в коррупции и поставках плохого питания для бойцов СВО
26 июля 2024

Ранее суд продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России. В ходе расследования выяснилось, что в войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости.

В апреле были арестованы три фигуранта дела. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Последняя признала вину и заключила досудебное соглашение. Все трое связаны с АО «Грязинский пищевой комбинат».

26 июля стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова, который отвечал за обеспечение войск. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      Названы ТОП-3 самые неприятные статьи расходов для россиян

      Следствие установит точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков в армию

      Дипломат допустил появление доказательств атак ВСУ на ЗАЭС в результате «безрассудства»

      В России рассказали о попадающих в ловушки ВСУ жителях Курской области

      Ребенок утонул в аквапарке в российском регионе

      Украинский пленный рассказал потере почти всех танков своей роты

      Названы запрещенные для дарения учителям подарки

      Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

      НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше