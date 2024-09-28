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12:41, 28 сентября 2024Спорт

В WADA отреагировали на информацию об утерянных допинг-тестах

В WADA заявили, что утерянные допинг-тесты не оказали влияния на ОИ-2024

Фото: Tom Pennington / Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем сайте отреагировало на информацию об утере 900 допинг-тестов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

В организации отметили, что произошедшее никак не повлияло на проведение Игр. «Полные данные были доступны в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA», — говорится в заявлении.

По мнению WADA, The New York Times, опубликовавшее информацию, решило не опираться на факты. «Издание снова решило поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации WADA», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что WADA потеряло более 900 тестов накануне Игр в Париже. По информации The New Yourk Times, тесты были положительными.

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      Алексей Гусев
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