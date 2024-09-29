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23:52, 29 сентября 2024Россия

«Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

В ДТП с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, 22 госпитализировали

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская Краснодарского края столкнулись грузовик и автобус.

По данным оперштаба Кубани, число пострадавших выросло до 31 человека, 22 из них госпитализированы. Водитель автобуса сгорел в кабине заживо.

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27 сентября 2024

Автобус и фура врезались на высокой скорости

Фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны. После этого автобус охватил пожар, он выгорел полностью.

Очевидцы рассказали, что сразу после столкновения были слышны взрывы. Находившиеся в салоне люди выбивали стекла и выбирались наружу. Одного из пассажиров выбросило из салона, он лежал на дороге до приезда скорой помощи и МЧС.

Пришли, когда уже приехали пожарные и МЧС. Говорят, в автобусе все выжили. Разбивали стекла и выпрыгивали из окон. Так как при столкновении начался пожар. Было слышно 10-15 взрывов

очевидец ДТП

Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем.

В свою очередь, в МВД рассказали, что причиной ДТП мог стать выезд грузовика на встречную полосу. Подробности выясняются. На месте работают экстренные службы.

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В автобусе находились болельщики гандбольного клуба

Сначала предполагалось, что в салоне автобуса находились болельщики футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Однако затем стало известно, что в транспортном средстве были болельщики гандбольного клуба (ГК) «Виктор» из Ставрополя.

29 сентября краснодарский ГК СКИФ принимал ставропольскую команду. После матча болельщики гостей отправились домой на автобусе.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании «Магнит». Официальных сообщений об этом не поступало.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП.

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      Марина Совина
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