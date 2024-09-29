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21:58, 29 сентября 2024Россия

В МЧС назвали число госпитализированных после ДТП под Краснодаром

МЧС: девять пострадавших госпитализированы после ДТП под Краснодаром

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Госпитализированы девять пострадавших после ДТП в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По последней информации, число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром увеличилось до 25 человек. Также сообщалось, что водитель бензовоза после столкновения с автобусом заживо сгорел в кабине. По предварительным данным, в автобусе могли находиться около 50 человек.

В свою очередь, в МВД рассказали, что причиной ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края мог стать выезд грузовика на встречную полосу. Подробности инцидента выясняются.

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      Марина Совина
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