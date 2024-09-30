Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

Депутат Чаплин: перед покупкой квартиры в новостройке надо проверить застройщика

Перед покупкой квартиры в новостройке нужно проверить застройщика. Способы избежать рисков во время приобретения жилья россиянам назвал депутат Госдумы Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

По словам Чаплина, в первую очередь необходимо убедиться, что на девелопера не подавали в суд. Кроме того, стоит почитать комментарии жильцов в соцсетях на страницах жилых комплексов застройщика. Также будет полезно узнать, из каких материалов построен дом.

Эксперт добавил, что следует относиться с осторожностью к спорным схемам продаж, которые предполагают обход договора долевого участия и его регистрацию через посредников, а также наличный расчет. Подобные процедуры не защищают дольщиков.

«Изучите договор и все его приложения. В дополнительных условиях иногда указаны суммы за оформление документов, обслуживание, работу ресепшена, охрану и подключение к коммуникациям», — рассказал Чаплин. Он подчеркнул, что с особой внимательностью необходимо изучить пункты договора, написанные мелким шрифтом.

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