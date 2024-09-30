Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 30 сентября 2024Экономика

Азиатскую страну затопили сильнейшие за полвека дожди

Hindustan Times: Непал затопили сильнейшие за 70 лет дожди

Фото: Narayan Maharjan / Zumapress.com / Globallookpress.com

Непал накрыли сильнейшие за последние 70 лет дожди. О последствиях разгула стихии пишет Hindustan Times.

Дожди не прекращаются в регионе с пятницы, 27 сентября, из-за чего ливневыми водами затопило низинные районы страны. По всему Непалу, по последним данным, погода унесла жизни более 170 человек. Десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи жителей азиатской страны были вынуждены оставить свои дома. Из-за схода селей заблокированы дороги, также массово закрываются школы.

За эти дни в Непале выпало рекордное количество осадков: по сведениям местных синоптиков, их объем в среднем составил 240 миллиметров, а в некоторых регионах — 322 миллиметра. Таких дождей в Гималаях не было с 1970 года.

Ранее в сентябре сообщалось о мощных проливных дождях в японской префектуре Исикава. После недавних землетрясений на полуострове Ното почва стала рыхлой, что усугубило оползни. Кроме того, разрушительный тайфун прокатился по Китаю. Погодное явление получило название «Бебинка» и по своей силе побило рекорд 75-летней давности. Ранее в сентябре юг Китая попал под воздействие супертайфуна «Яги».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в насилии

      Россиян призвали бояться «легких» денег

      Генсек НАТО назвал условие для мирных переговоров между Россией и Украиной

      Стало известно о массовом дезертирстве в украинских войсках

      Джиджи Хадид вышла на подиум в мини-платье из скотча и стала мемом в сети

      Азиатскую страну затопили сильнейшие за полвека дожди

      Российский полицейский продал ФСБ устройства для прослушки и сел в колонию

      Подорвавший на бытовом газе многоэтажный дом россиянин сел в колонию

      Избившего пенсионерку с цветами россиянина отправили под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше