Азиатскую страну затопили сильнейшие за полвека дожди

Hindustan Times: Непал затопили сильнейшие за 70 лет дожди

Непал накрыли сильнейшие за последние 70 лет дожди. О последствиях разгула стихии пишет Hindustan Times.

Дожди не прекращаются в регионе с пятницы, 27 сентября, из-за чего ливневыми водами затопило низинные районы страны. По всему Непалу, по последним данным, погода унесла жизни более 170 человек. Десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи жителей азиатской страны были вынуждены оставить свои дома. Из-за схода селей заблокированы дороги, также массово закрываются школы.

За эти дни в Непале выпало рекордное количество осадков: по сведениям местных синоптиков, их объем в среднем составил 240 миллиметров, а в некоторых регионах — 322 миллиметра. Таких дождей в Гималаях не было с 1970 года.

Ранее в сентябре сообщалось о мощных проливных дождях в японской префектуре Исикава. После недавних землетрясений на полуострове Ното почва стала рыхлой, что усугубило оползни. Кроме того, разрушительный тайфун прокатился по Китаю. Погодное явление получило название «Бебинка» и по своей силе побило рекорд 75-летней давности. Ранее в сентябре юг Китая попал под воздействие супертайфуна «Яги».