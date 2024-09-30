Samsung перестанет обновлять смартфоны части пользователей

Корпорация Samsung изменила правила выпуска обновлений для фирменных приложений своих смартфонов. На это обратило внимание издание PhoneArena.
Встроенные в телефоны корейского бренда приложения обновляются через магазин Galaxy Store, который ранее не требовал использования зарегистрированной учетной записи. С недавнего времени для получения апдейтов необходимо иметь аккаунт Samsung ID.
По словам журналистов медиа, требование Samsung было прописано в новой версии пользовательского договора. Иметь активный аккаунт необходимо для скачивания новых приложений и обновления существующих. Galaxy Store работает в фоновом режиме и устанавливает обновления незаметно для пользователей. Специалисты предположили, что теперь часть владельцев смартфонов Samsung может остаться без апдейтов.
В материале говорится, что с обновлением встроенные приложения получают новые функции, а также исправления и патчи безопасности. Чтобы и дальше получать апдейты от Samsung, пользователям придется завести Samsung ID или привязать к Galaxy Store свой аккаунт Google.
Ранее исследователи поймали на слежке за пользователями телевизоры корейских брендов Samsung и LG. Оказалось, что при подключении по HDMI устройства делают скриншоты экрана для настройки рекламы.