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12:57, 30 сентября 2024Наука и техника

Samsung перестанет обновлять смартфоны части пользователей

Samsung потребовала завести аккаунт для получения обновлений смартфонов

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Globallookpress.com

Корпорация Samsung изменила правила выпуска обновлений для фирменных приложений своих смартфонов. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Встроенные в телефоны корейского бренда приложения обновляются через магазин Galaxy Store, который ранее не требовал использования зарегистрированной учетной записи. С недавнего времени для получения апдейтов необходимо иметь аккаунт Samsung ID.

По словам журналистов медиа, требование Samsung было прописано в новой версии пользовательского договора. Иметь активный аккаунт необходимо для скачивания новых приложений и обновления существующих. Galaxy Store работает в фоновом режиме и устанавливает обновления незаметно для пользователей. Специалисты предположили, что теперь часть владельцев смартфонов Samsung может остаться без апдейтов.

В материале говорится, что с обновлением встроенные приложения получают новые функции, а также исправления и патчи безопасности. Чтобы и дальше получать апдейты от Samsung, пользователям придется завести Samsung ID или привязать к Galaxy Store свой аккаунт Google.

Ранее исследователи поймали на слежке за пользователями телевизоры корейских брендов Samsung и LG. Оказалось, что при подключении по HDMI устройства делают скриншоты экрана для настройки рекламы.

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      Андрей Ставицкий
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