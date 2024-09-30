В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

Власти Узбекистана опровергли сообщение об избиении русскоязычных школьников

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщение об избиении русскоязычных учеников школы № 1 города Джизак. Об этом пишет РИА Новости.

При этом узбекские власти признали, что между семиклассниками произошел конфликт на личной почве. По предварительной информации, инцидент не связан с вопросом языковой принадлежности. Правоохранители также провели профилактическую беседу со школьниками, причастными к конфликту.

Ранее 30 сентября детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова пообещала проверить информацию о якобы постоянном насилии над русскоговорящими учениками в школе Джизака. Некоторые российские СМИ писали об избиении школьников, которые не говорят на узбекском языке.