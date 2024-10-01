Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 1 октября 2024Ценности

43-летняя Натали Портман после развода вышла в свет в мини-платье

43-летняя актриса Натали Портман посетила показ в мини-платье после развода

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса Натали Портман после развода вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя звезда «Черного лебедя» посетила показ дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье длины мини, оформленное глубоким декольте и драпировкой. Она надела лакированные остроносые туфли и взяла с собой небольшую сумку.

Визажисты сделали акцент на естественной красоте артистки, нанеся на лицо минимальный макияж. Стилисты, в свою очередь, распустили звезде волосы и выпрямили их.

8 марта Портман получила официальное заключение о разводе с танцором театра балета Бенжаменом Мильпье. Процедура развода инициирована восемь месяцев назад. Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Windows 11 установили на старые ПК

      Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

      Раскрыты секреты русского жестового языка

      Российские бегуны помогут онкобольным детям

      Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

      В работе Telegram произошел сбой

      Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

      Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

      Борис Джонсон рассказал о двух неожиданных советах от королевы Елизаветы II

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше