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17:52, 1 октября 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса показала внешность на архивном фото

Британская актриса Элизабет Херли показала внешность на фото 35-летней давности
Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли. Фото: Mario Mitsis / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала архивный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» разместила фото 35-летней давности, на котором предстала со своей подругой, Пэсти Кенсит. На опубликованном фото 1989 года женщины позировали в мини-платьях на широких бретелях в белом и коралловом цвете.

«35 лет дружбы с @patsykensit. Первая фотография — в день нашей встречи, а вторая — несколько дней назад», — подписала она пост. При этом на втором снимке звезды предстали в вечерних нарядах, демонстрируя внешность в наши дни.

В сентябре актриса показала откровенное видео со съемки для мужского журнала. Херли была запечатлена, находясь в бассейне, в рубашке и без нижнего белья.

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      Екатерина Ештокина
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