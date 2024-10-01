Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
13:08, 1 октября 2024Спорт

Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

Хореограф Илья Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию. Его слова приводит Metaratings.ru.

Специалист заявил, что причиной стало отсутствие международных соревнований и новых героев в российском фигурном катании. «Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, а их сейчас нет», — посчитал он.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Россиянам назвали места для наблюдения за китами

      Стало известно об окружении Угледара российскими войсками

      Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

      В Центробанке предупредили о росте ставки выше 20 процентов

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      На Церере обнаружили застывший океан

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

      Беременная россиянка захотела принять участие в СВО и получила отказ

      Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше