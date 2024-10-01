Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

Хореограф Илья Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

Хореограф Илья Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию. Его слова приводит Metaratings.ru.

Специалист заявил, что причиной стало отсутствие международных соревнований и новых героев в российском фигурном катании. «Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, а их сейчас нет», — посчитал он.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.