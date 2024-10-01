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20:27, 1 октября 2024Спорт

Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в Кубке России благодаря дублю Сергея Пиняева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе железнодорожников дублем отметился 19-летний нападающий Сергей Пиняев. За «Оренбург» мяч забил Саид Сахархизан.

Ранее 1 октября в другом матче Кубка страны казанский «Рубин» дома с минимальным счетом уступил воронежскому «Факелу». Единственный мяч с пенальти забил нападающий гостей Владимир Ильин.

28 сентября «Локомотив» со счетом 3:1 одержал победу над столичным «Спартаком» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Железнодорожники располагаются на второй строчке таблицы чемпионата страны.

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      Андрей Стрельцов
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