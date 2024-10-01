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15:03, 1 октября 2024Экономика

Выгоду от банковских вкладов и инвестиций в жилье сравнили

Риелтор Нечипоренко: для долгосрочных инвестиций лучше выбирать недвижимость

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Выбирая между вкладом в банке и покупкой жилья, следует ориентироваться, на какой срок вы планируете инвестировать средства. Какой из вариантов обещает большую выгоду, порталу 59.RU рассказал специалист по недвижимости агентства «Территория» Дмитрий Нечипоренко.

По словам эксперта, прежде всего стоит отталкиваться от потребностей: для краткосрочных инвестиций больше подойдут сбережения в банке, а для долгосрочных — квартира. «На будущие годы перспектива — это недвижимость», — заявил собеседник портала.

Текущий уровень ключевой ставки, как пояснил риелтор, призван мотивировать население хранить средства в банках. «У нас в России сейчас создано все, чтобы люди несли деньги в банк и не тратили, а копили их в краткосрочной перспективе: полгода, девять, двенадцать месяцев. Это заложено в ключевой ставке Центрального Банка России», — рассказал Нечипоренко. Однако для долгосрочных вложений банковские вклады невыгодны: доходность заметно снижается на фоне 30-процентной инфляции.

Для инвестиций на пять, десять лет и дольше стоит рассматривать покупку жилья. Правда, нынешние расценки сильно сужают выбор, что усложняет поиск. Также нельзя забывать, что спустя годы объект рискует стать неликвидным. Срок окупаемости съемной жилплощади составляет порядка 15-17 лет, а доходность от аренды достигает около 7-7,5 процента годовых и продолжает расти год за годом. В то же время банковский вклад будет приносить доход, как правило, лишь несколько месяцев. Вдобавок, учитывая инфляцию, сохраняется риск девальвации.

Ранее стало известно о заметном увеличении спроса на арендное жилье в России. Показатель вырос почти вдвое с начала 2024 года, однако вместе с ним пошли вверх и ставки аренды.

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      Виктория Клабукова
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