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15:33, 1 октября 2024Спорт

Ирина Винер ушла с поста главы федерации художественной гимнастики. Она занимала его 16 лет

Ирина Винер ушла с поста главы ВФХГ после 16 лет работы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) после 16 лет работы. Она призналась, что давно мечтала покинуть эту должность и сосредоточиться на тренерской деятельности.

Очень давно об этом мечтала. Я много‑много лет предлагала эту должность Алине Кабаевой, но она отказывалась. В последний раз она отказалась в июне. Человек предполагает, а Бог располагает

Ирина Винерглавный тренер сборной России по художественной гимнастике

Винер ушла с поста главы ВФХГ после объединения федераций

Как сообщает «Матч ТВ», во вторник, 1 октября, в Москве состоялась отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). До этого было принято решение об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и ВФХГ. Президентом объединенной Федерации гимнастики России стал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Винер назвала Белозерова очень достойным человеком и блестящим руководителем. «Видно, что Олег Валентинович занимается спортом, физической культурой. То, что он не принадлежит ни к какому виду гимнастического спорта, даст возможность совершенно независимо работать и принимать решения», — заметила она.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Помимо Винер, свои посты покинули Василий Титов (ФСГР), Николай Макаров (Федерация прыжков на батуте России), Марианна Масленникова (Всероссийская федерация спортивной аэробики) и Никита Никитин (Федерация спортивной акробатики России).

Тренер поделилась планами на будущее

Винер рассказала, что объединение федераций дало ей возможность выдвинуть молодых учениц, которые разбираются в работе чиновников. По ее словам, теперь она сможет сосредоточиться на тренерской деятельности.

Моя мечта осуществилась в полной мере, я линейный тренер — была, есть и останусь до конца. Это моя стезя, я очень сильно отвлекалась от этой работы, когда совмещала с постом президента федерации <...> Теперь у меня будут помощники и я буду заниматься в своем любимом зале своими любимыми детьми

Ирина Винерглавный тренер сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер возглавила ВФХГ в 2008 году. Переизбиралась на этот пост дважды — в 2016-м и 2020 году. Как тренер она подготовила многих известных гимнасток, среди которых Алина Кабаева, Яна Батыршина, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Дина Аверина. Является Героем труда Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Варвара Кошечкина
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      Ирина Винер ушла с поста главы федерации художественной гимнастики. Она занимала его 16 лет

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