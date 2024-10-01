«Мы не блефуем». На Западе вновь призвали разрешить Киеву бить по России. Москва посоветовала услышать ее предупреждения

Глава евродипломатии Боррель призвал разрешить Киеву бить по аэропортам России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.

Я также подчеркнул свой призыв: нужно позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам! Жозеп Боррель глава евродипломатии

Ранее стало известно, что США все еще продолжают обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного западными странами оружия, несмотря на сомнения Пентагона в пользе этого шага для Киева.

Депутат Слуцкий призвал НАТО услышать предупреждения России

Западу следует услышать сигналы из Москвы, а будущему генсеку НАТО Марку Рютте не стоит безответственно относиться к предупреждениям России. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Мы не блефуем. Мы укрепляем свою безопасность в ответ на развязанную западниками прокси-войну против всего Русского мира Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

Депутат упомянул предложенные изменения в российскую ядерную доктрину. Он подчеркнул, что уходящий генсек Альянса фактически попытался «обесценить» предупреждения Москвы. «Недооценка реальности лишь обостряет военное безумие», — подчеркнул Слуцкий.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Генсек НАТО отреагировал на изменения ядерной доктрины России

Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока.

В НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы потребовали изменений со стороны альянса Йенс Столтенберг генсек НАТО

До этого Столтенберг назвал обновление ядерной доктрины попыткой запугать Североатлантический альянс и Киев, лишить его поддержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус счел, что этот вопрос не нужно комментировать, поскольку он никак не влияет на внешнюю политику ФРГ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что Евросоюз не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов российского лидера об изменении ядерной доктрины.

Лавров прокомментировал реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

Реакция стран Запада на изменения в ядерной доктрине России будет понятна по их дальнейшим решениям по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Когда мы говорим что-то публично, мы исходим из того, что те, кто интересуется нашими подходами, они это слышат Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что не может судить о том, как именно Запад понимает посыл Москвы. Дипломат также отметил, что реакция западных стран будет ясна по тому, разрешат ли они бить Киеву западным по российской территории при помощи западного дальнобойного оружия. «Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. По его словам, в России «строят свое понимание о подходах визави», именно основываясь на их официальных заявлениях.

До этого официальный представитель Кремля подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины не просто можно, а нужно считать сигналом Западу.