Посольство России ответило на вопрос о пострадавших в Израиле россиянах

Посольство России: информация о пострадавших в Тель-Авиве россиянах отсутствует

Информация о возможных пострадавших при теракте в предместье Тель-Авива россиянах отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Израиле, передает РИА Новости.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — рассказали в дипмиссии. Там добавили, что следят за ситуацией и находятся в контакте с израильской стороной.

1 октября двое неизвестных вооруженных террористов расстреляли людей возле трамвайной остановки в арабском районе Тель-Авива Яффо. По последним данным, жертвами стрельбы стали 8 человек, еще семь ранены.

Теракте произошел незадолго до начала ракетной атаки Ирана по территории Израиля.