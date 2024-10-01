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21:57, 1 октября 2024Мир

Посольство России ответило на вопрос о пострадавших в Израиле россиянах

Посольство России: информация о пострадавших в Тель-Авиве россиянах отсутствует

Фото: Ammar Awad / Reuters

Информация о возможных пострадавших при теракте в предместье Тель-Авива россиянах отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Израиле, передает РИА Новости.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — рассказали в дипмиссии. Там добавили, что следят за ситуацией и находятся в контакте с израильской стороной.

1 октября двое неизвестных вооруженных террористов расстреляли людей возле трамвайной остановки в арабском районе Тель-Авива Яффо. По последним данным, жертвами стрельбы стали 8 человек, еще семь ранены.

Теракте произошел незадолго до начала ракетной атаки Ирана по территории Израиля.

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      Марина Совина
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