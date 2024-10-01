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20:26, 1 октября 2024Моя страна

Российские бегуны помогут онкобольным детям

Российские бегуны помогут онкобольным детям на забеге «С Искоркой в сердце»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне помогут онкобольным детям с помощью благотворительного забега «С Искоркой в сердце». Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Известно, что семейное мероприятие состоится 6 октября на стадионе имени Е. Елесиной в Челябинске. На празднике местных жителей ждет концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы и бесплатный аквагрим. Кроме того, южноуральцы смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Главное событие спортивного праздника — благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В нем могут принять участие все желающие, а не только профессиональные бегуны, в том числе команды организации (10 человек). В то же время для детей пройдет забег на 400 метров.

Отмечается, что все вырученные во время забега средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями, а также на реализацию проектов «Помощь в активном лечении» и «Диагностика».

В июле российские врачи спасли роженицу с огромными опухолями в матке. Специалисты помогли появиться на свет ребенку, а затем удалили миомы, сохранив женщине орган.

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      Карина Черных
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