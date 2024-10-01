Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку 2 октября

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку в среду, 2 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы запланировали открытое заседание на завтра, 2 октября, в 10 утра (17:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в миссии Швейцарии при всемирной организации, добавив, что после открытого заседания состоятся закрытые консультации членов СБ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Председатель Евросовета Шарль Мишель также осудил иранские удары по Израилю, назвав их «угрозой региональной безопасности», рискующей обернуться войной на Ближнем Востоке.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля несколько сотен баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.