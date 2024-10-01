Стало известно о новых обвинениях бывшему замглавы МЧС российского региона

Следствие может предъявить новое обвинение экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко

Следователи могут предъявить новые обвинения бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, которому сейчас вменяется покушение и организация расправы. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время идет сбор доказательств, проводятся судебные экспертизы. В деле фигурируют еще обвиняемые, однако их имена пока неизвестны.

Симоненко обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовление к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.

Он не признает своей вины. О его задержании на рабочем месте стало известно 1 августа. Симоненко этапировали из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Симоненко и его семьи. У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. Экс-замглавы ГУ МЧС также проверяли на причастность к коррупционным и экономическим преступлениям.