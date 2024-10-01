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08:25, 1 октября 2024Мир

В России обещали ответить на блокаду Финского залива

МИД РФ увидел дискриминацию в планах по блокированию Финского залива

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В ведомстве напомнили, что нормы морского права не содержат положений, которые позволяют вводить ограничения судоходства даже при наличии «угрозы». Также не предполагается введение дискриминационных мер, направленных на конкретную страну.

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«Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», — отметили дипломаты.

Однако, согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подобные действия не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.

Ранее Эстония предложила перекрыть Финский залив. Командующий Силами обороны страны Андрус Мерило заявил, что государство разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России»

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      Марина Совина
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