В России обещали ответить на блокаду Финского залива

МИД РФ увидел дискриминацию в планах по блокированию Финского залива

Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В ведомстве напомнили, что нормы морского права не содержат положений, которые позволяют вводить ограничения судоходства даже при наличии «угрозы». Также не предполагается введение дискриминационных мер, направленных на конкретную страну.

«Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», — отметили дипломаты.

Однако, согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подобные действия не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.

Ранее Эстония предложила перекрыть Финский залив. Командующий Силами обороны страны Андрус Мерило заявил, что государство разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России»