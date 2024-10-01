В США оценили потерю WADA 900 допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже

Глава USADA Тайгарт: потеря допинг-тестов указывает на системный сбой в WADA

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт оценил потерю Всемирным антидопинговым агентством (WADA) 900 допинг-тестов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Его слова приводятся на сайте организации.

Тайгарт заявил, что ситуация указывает на системный сбой в WADA, который должен вызывать обеспокоенность у всего олимпийского движения. «Когда чаша терпения будет переполнена настолько, чтобы были предприняты действия по восстановлению доверия к глобальной антидопинговой системе?» — задался вопросом он.

Ранее сообщалось, что WADA потеряло более 900 тестов накануне Игр в Париже. По информации The New Yourk Times, тесты были положительными.

В ответ в WADA заявили, что произошедшее никак не повлияло на проведение Игр. Подчеркивалось, что все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA