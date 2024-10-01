Во Франции не исключили отправку сухопутных войск на Украину

Госсекретарь Хаддад: Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину

Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину. Об этом заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung.

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается правдой. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий. Это дебаты, которые нам необходимо провести с нашими союзниками», — отметил госсекретарь.

На вопрос, сохраняется ли позиция Парижа, что отправка сухопутных войск на Украину не исключена, Хаддад ответил утвердительно. Он также счел необходимым предоставить Киеву ракеты большой дальности для ударов по российским объектам.

27 февраля Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск западных стран для помощи Украине. Он добавил, что пока консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут. По мнению Макрона, условием для этого может стать продвижение фронта к Киеву и Одессе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.