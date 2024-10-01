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11:53, 1 октября 2024Из жизни

Жена запретила британскому королю встречаться с принцем

Daily Beast: королева Камилла запретила Карлу III встретиться с принцем Гарри

Фото: Terry Harris / Pool / Reuters

Британский король Карл III вряд ли будет встречаться с принцем Гарри, когда тот приедет в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Источник Daily Beast, близкий к королевской семье, утверждает, что король хотел бы помириться с Гарри. Это подтверждает и недавнее поздравление, которое он опубликовал в соцсети. Несмотря на это, они, скорее всего, не встретятся, когда Гарри приедет в Великобританию в начале октября.

Карл III отдыхает в своей шотландской резиденции перед поездкой в Австралию, тогда как Гарри остановится в Лондоне. Его жена, королева Камилла, запретила им встречаться, потому что опасается, что это приведет к лишним волнениям. По ее мнению, поскольку король лечится от рака, стресс может быть опасен. Источник Daily Beast считает, что Карл прислушается к ее мнению.

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Есть и другая причина, из-за которой он избегает Гарри. Принц по-прежнему хочет, чтобы ему и его семье вернули государственную охрану, которой он лишился после переезда в США. Король боится, что Гарри попросит его вмешаться, а он хотел бы этого избежать.

Ранее сообщалось, что Карл III скрывается от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Он проводит время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

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      Олег Парамонов
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