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19:10, 2 октября 2024Экономика

Водителям раскрыли уловки недобросовестных автомехаников

CenyAvto: автосервисы часто оценивают установку б/у запчастей по стоимости новых

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автосервисы зачастую оценивают ремонт с установкой б/у запчастей по стоимости новых. Как избежать уловок недобросовестных мастеров, пишет журнал CenyAvto.

Избежать наценки за восстановленные запчасти можно, самостоятельно купив необходимые детали и предоставив их механику. Отслужившие также следует спросить с автосервиса после проведения ремонта.

Признаваться в собственной некомпетентности перед специалистами не стоит — на невежестве водителя при желании можно хорошо нажиться. Ход ремонтных работ лучше контролировать самим и не отходить от автомобиля — в большинстве СТО это разрешается. Личное наблюдение защитит автовладельца от халатного отношения и обмана ремонтников.

Подходить к выбору автосервиса необходимо со всей тщательностью. Эксперты советуют ориентироваться на отзывы в сети, а после обращения к мастерам проверять всю документацию. Порой в наряд-заказе появляются дополнительные графы и услуги, на которые водитель не соглашался — к примеру, мойка радиатора.

Ранее россиян предупредили об опасности моек самообслуживания. Как отмечают эксперты, грубые щетки или наждачные губки могут легко повредить лакокрасочное покрытие машины, а вода может оказаться слишком жесткой или содержать примеси.

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      Виктория Клабукова
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