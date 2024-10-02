Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

Минобороны заявило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской и Курской областях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом заявили в Минобороны, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ликвидированные устройства относились к самолетному типу. В Минобороны пояснили, что атаки дронов удалось пресечь около 13:50 в среду, 2 октября.

Иных деталей о случившемся в ведомстве не привели.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали, что силы ПВО сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека были ранены в результате удара FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района.