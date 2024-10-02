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07:44, 2 октября 2024Россия

Украина выпустила шесть беспилотников по региону России

Минобороны: силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

В ночь на среду, 2 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ночью 2 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека ранены в результате удара FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Помимо этого сообщалось, что в одном социальном объекте Тишанки повреждены остекление, входная группа и кровля.

ВСУ с помощью беспилотника также атаковали Белгородскую область вечером во вторник, 1 октября. В тот же день Гладков сообщил об обстреле ВСУ храма и памятника бойцам Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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