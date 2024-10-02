«Газпром» уточнил сумму иска к Orlen и Europol Gaz

«Газпром» увеличил сумму иска к польским фирмам Orlen и Europol Gaz до $1 млрд

Российский энергохолдинг «Газпром» увеличил сумму иска к польским компаниям Orlen, Europol Gaz, а также международной консалтинговой фирме Ernst and Young до одного миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Претензии «Газпрома» к вышеуказанным компаниям рассматривает арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что инстанция отложила до 27 ноября разбирательство по этому иску.

В то же время «Газпром» заметно увеличил объем требований к энергоконцерну Orlen, принадлежащей ему компании Europol Gaz, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа», и Ernst and Young. Для сравнения, предыдущий размер претензий российского энергохолдинга составлял 710 миллионов долларов и 886 миллионов злотых. Речь шла о требовании «Газпрома» выплатить ему в общей сложности более 930 миллионов долларов.

Представители монополиста пояснили, что прошлый отчет был составлен по состоянию на 2018 год и не учитывал наиболее актуальные данные. Обновленная по состоянию на конец 2021-го оценка учитывает стоимость изъятых Польшей у российского холдинга акций в совместном предприятии, в том числе нераспределенную прибыль прошлых лет.

Руководство Orlen отстранило «Газпром» от управления польским участком газопровода «Ямал-Европа» в октябре 2023 года. В концерне тогда пояснили, что российский холдинг больше не будет владеть долей в 48 процентов в компании Europol Gaz, которой принадлежит данный участок.

В середине марта 2024-го инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом польского газового монополиста PGNiG, который с 2022 года перешел под контроль Orlen. Поводом для подобного обращения, как уточнялось, могла стать ситуация вокруг бывшего совместного предприятия Europol Gaz. Его владелец — компания Orlen — перестала выплачивать «Газпрому» причитающиеся ему дивиденды.