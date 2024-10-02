Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:55, 2 октября 2024Наука и техника

Выявлен механизм падения иммунитета после инфекций

PNAS: выявлен механизм падения иммунитета после инфекций

Фото: Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и их коллеги выявили механизм, ответственный за долгосрочное падение иммунного ответа после успешного лечения туберкулеза (ТБ). Результаты исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), могут предложить новый подход к восстановлению иммунной системы и снижению риска смертности после тяжелых инфекций.

Ученые обнаружили, что после тяжелых инфекций, таких как сепсис и туберкулез, иммунная система теряет способность к полноценной защите организма. Это связано с эпигенетическими изменениями — химическими метками на ДНК, которые способствуют ослаблению иммунных реакций. Одним из ключевых факторов, влияющих на это, является метилирование ДНК, которое подавляет гены, ответственные за иммунную защиту.

Для изучения этих процессов команда провела эксперименты с иммунными клетками, подвергшимися воздействию бактериальных продуктов и бактерий Mycobacterium tuberculosis. Эти клетки стали толерантными к иммунным сигналам, что привело к снижению защитных реакций. Также у пациентов с туберкулезом и сепсисом была выявлена повышенная активность цикла трикарбоновых кислот (TCA), которая коррелировала с метилированием ДНК.

В ходе эксперимента больным туберкулезом, помимо стандартной терапии антибиотиками, назначали эверолимус — ингибитор активации TCA. Это лекарство помогло уменьшить вредные эпигенетические изменения в ДНК, что указывает на возможность восстановления иммунной системы после инфекций.

Особенно интересным является тот факт, что эверолимус уменьшал метки метилирования через шесть месяцев после начала заболевания, что говорит о потенциале эпигенетического восстановления иммунных функций. Это открытие может значительно улучшить методы лечения тяжелых инфекций.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

      Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

      США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

      Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

      Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

      Мирный россиянин погиб при атаке дронов ВСУ на грузовые автомобили

      Похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде

      Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше