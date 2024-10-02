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14:23, 2 октября 2024Россия

Минобороны заявило о трех попытках прорыва ВСУ через границу в Курскую область

МО: ВСУ трижды пытались прорваться через границу у Нового Пути в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Попытку прорыва ВСУ через границу удалось отразить при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Потери Украины поставили около 50 военных, а также боевая бронированная машина и два авто. Помимо этого, четверо военнослужащих сдались в плен.

Группировка войск «Север» тем временем продолжила ведение наступательных действий и поразила бригады теробороны ВСУ в районе Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.

Бои в Курской области продолжаются почти два месяца. Контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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