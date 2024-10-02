На Западе сообщили о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

Reuters: оставшиеся в Угледаре войска ВСУ могут быть полностью изолированы

Оставшиеся в Угледаре войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении — они несут большие потери и могут быть полностью изолированы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что взятие города Российской армией даст ей возможность снабжать свои подразделения более эффективно. Также это позволит ей серьезно продвинуться по всей линии фронта.

«Обороняющиеся будут загнаны в угол без входа или выхода. Контроль над городом является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. Взятие Угледара откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции», — указано в материале.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о судьбе Угледара после перехода под контроль России. «Угледар ждет хорошая судьба. Он станет цивилизованным, нормальным городом и укрепрайоном. Наша страна его восстановит, и люди там будут жить нормально и счастливо», — сказал он.