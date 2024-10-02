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15:30, 2 октября 2024Экономика

В Кремле прокомментировали возможность национализации ТЭК

Пресс-секретарь президента РФ Песков не подтвердил планы по деприватизации ТЭК

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль не может подтвердить информацию о предложении министра энергетики России Сергея Цивилева по поводу национализации предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), якобы высказанном им в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным. Таким образом ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

Он добавил, что больше ему нечего сказать на этот счет. При этом опровержения сведений, распространенных рядом Telegram-каналов, от представителя Кремля также не последовало.

1 октября Цивилев рассказал Путину об итогах работы на протяжении пяти месяцев после назначения на должность. Помимо прочего, в открытой части он объяснил причины отключений электроэнергии в российских регионах в течение лета.

Слухи о таком предложении министра президенту возникли на фоне слов Цивилева о масштабах проблем в российской энергетике. Месяц назад на Восточном экономическом форуме он рассказал, что все резервы, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны, а отрасль испытывает недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением.

Эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук подтвердил слова Цивилева, напомнив, что советская энергетическая система особенно активно создавалась в 1970-х и 1980-х годах на сроки 40-50 лет и что запас прочности подходит к концу.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о передаче в собственность государственной корпорации «Ростех» 63,4 процента акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

Причиной такого решения стала авария на принадлежащей предприятию котельной, из-за которой минувшей зимой без тепла остались десятки тысяч жителей подмосковного Подольска.

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