Названа причина пожара в здании российского театра

МЧС: пожар в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге начался с гримерки

Пожар в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге начался на четвертом этаже — там загорелись вещи в гримерке. Причину случившегося назвали в пресс-службе регионального МЧС.

Представитель ведомства разъяснил, что возгорание в уральском театре удалось локализовать. «Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — отметил один из спасателей.

Огонь в учреждении вспыхнул днем 2 октября. На данный момент известно об одном пострадавшем, его увезли на скорой. Врачам не удалось его реанимировать.

Уточнялось, что в здании находились сотрудники и дети, которые занимались в творческих коллективах. По данным Telegram-каналов, они попытались покинуть здание, однако не смогли — все выходы были в дыму, поэтому они начали, спасаясь, разбивать окна и выходить на крышу.