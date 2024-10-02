Названы наиболее часто путешествующие с россиянами питомцы

«Туту»: чаще всего россияне берут в путешествия собак и кошек

Чаще всего россияне берут с собой в отпуск собак и кошек. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса путешествий «Туту», его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, 43,92 процента отечественных туристов берут в поездки собак, а 28,19 процента — кошек. При этом с мадагаскарскими тараканами, пауками и другими экзотическими животными в поездки отправляются 2,27 процента опрошенных.

Кроме того, среди наиболее часто путешествующих питомцев назвали домашних рептилий — например, змей и ящериц — за них проголосовали 1,78 процента респондентов. Попугаев в поездку берут 1,5 процента россиян, а рыбок и морских черепах — 1 процент.

Также стало известно, что туристы, которые путешествуют с животными, обычно отправляются в поездку на машине (26,99 процента), а на самолете питомцев перевозят 20,83 процента.

В апреле россияне рассказали о главных проблемах путешествий с животными. Чаще всего туристов смущает маленький выбор или полное отсутствие pet-friendly отелей и общественных мест для посещения с питомцами. При этом каждый пятый хотя бы раз замечал недоброжелательное отношение к своему питомцу в поездке.