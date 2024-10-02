ИИ не стал главной причиной для покупки iPhone 16

JP Morgan: ИИ будет способствовать продажам iPhone 16, но позже

Первые пользователи iPhone 16 приобрели устройства из-за интереса к новинке и высокой скорости гаджетов. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет JP Morgan.

Аналитики инвестиционного банка заметили, что нейросеть Apple Intelligence будет стимулировать продажи девайсов линейки iPhone 16, но позже. В настоящий момент функции искусственного интеллекта (ИИ) доступны лишь в США и только на английском языке. Авторы отчета считают, что ИИ может стать одной из главной причин для покупки iPhone 17 в 2025 году.

На основе собственного опроса в JP Morgan заметили, что наличие ИИ даже не входит в пятерку главных причин, по которым пользователи покупают смартфоны американского бренда. В первую очередь они приобретают гаджеты из-за эффекта новизны, высокой производительности и поддержки 5G. Также спросу способствует интерес к Apple.

Изучив статистику предзаказов iPhone 16, специалисты банка заявили, что спрос на новые смартфоны Apple остается сдержанным. Больше всего в мире устройствами интересуются пользователи из США и Китая. Также 61 процент опрошенных владельцев Android-смартфонов выразили свое желание перейти на iPhone — в 2023 году таких пользователей было 50 процентов.

По оценкам JP Morgan, в четвертом квартале 2024-го Apple продаст 76 миллионов смартфонов. Аналитики не стали менять свой прогноз относительно цены акций американской корпорации — 265 долларов за ценную бумагу.

В начале сентября инвестиционная фирма Piper Sandler заявила, что наличие поддержки ИИ окажется одной из причин высокого спроса на iPhone 16. Однако затем из-за высокой цены распространение устройств серии iPhone 16 замедлится.