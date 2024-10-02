Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 2 октября 2024Наука и техника

ИИ не стал главной причиной для покупки iPhone 16

JP Morgan: ИИ будет способствовать продажам iPhone 16, но позже

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Первые пользователи iPhone 16 приобрели устройства из-за интереса к новинке и высокой скорости гаджетов. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет JP Morgan.

Аналитики инвестиционного банка заметили, что нейросеть Apple Intelligence будет стимулировать продажи девайсов линейки iPhone 16, но позже. В настоящий момент функции искусственного интеллекта (ИИ) доступны лишь в США и только на английском языке. Авторы отчета считают, что ИИ может стать одной из главной причин для покупки iPhone 17 в 2025 году.

На основе собственного опроса в JP Morgan заметили, что наличие ИИ даже не входит в пятерку главных причин, по которым пользователи покупают смартфоны американского бренда. В первую очередь они приобретают гаджеты из-за эффекта новизны, высокой производительности и поддержки 5G. Также спросу способствует интерес к Apple.

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

Изучив статистику предзаказов iPhone 16, специалисты банка заявили, что спрос на новые смартфоны Apple остается сдержанным. Больше всего в мире устройствами интересуются пользователи из США и Китая. Также 61 процент опрошенных владельцев Android-смартфонов выразили свое желание перейти на iPhone — в 2023 году таких пользователей было 50 процентов.

По оценкам JP Morgan, в четвертом квартале 2024-го Apple продаст 76 миллионов смартфонов. Аналитики не стали менять свой прогноз относительно цены акций американской корпорации — 265 долларов за ценную бумагу.

В начале сентября инвестиционная фирма Piper Sandler заявила, что наличие поддержки ИИ окажется одной из причин высокого спроса на iPhone 16. Однако затем из-за высокой цены распространение устройств серии iPhone 16 замедлится.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Россиян предупредили об опасности коровьего молока

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

      В США списали последний самолет Extender

      Заявления Южной Кореи в адрес России связали с планами оправдать ядерные приготовления

      Российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше