Обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту продлили арест

Мосгорсуд продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд продлил арест троим фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых пробудут под стражей еще три месяца.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

По версии следствия, Антипов нашел фуру, которая была взорвана, а фирма Былина значится по документам получателем груза, который эта фура везла. Также обвинения по делу предъявлены Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну — гражданам России, Армении и Украины. Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

29 августа сообщалось, что обвиняемые начали знакомиться с делом. Рассматривать его будет Южный окружной военный суд.