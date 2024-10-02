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09:30, 2 октября 2024Спорт

Панарин снова получил травму в предсезонном матче НХЛ

Нападающий Артемий Панарин снова получил травму в предсезонном матче НХЛ

Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин снова получил травму в предсезонном матче. Об этом сообщает Sportsnet.

Нападающий не смог закончить встречу против «Нью-Джерси Дэвилс», он покинул лед в первом периоде. Уточняется, что у Панарина травма нижней части тела. По словам тренера «рейнджеров» Питера Лавиолетта, россиянину предстоит пройти обследование.

Игра состоялась в ночь на вторник, 2 октября. Победу со счетом 5:4 одержала команда из Нью-Йорка.

25 сентября Панарин получил повреждение нижней части тела в ходе предсезонной встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Спустя два дня он вернулся к тренировкам.

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      Алексей Гусев
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