Панарин снова получил травму в предсезонном матче НХЛ

Нападающий Артемий Панарин снова получил травму в предсезонном матче НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин снова получил травму в предсезонном матче. Об этом сообщает Sportsnet.

Нападающий не смог закончить встречу против «Нью-Джерси Дэвилс», он покинул лед в первом периоде. Уточняется, что у Панарина травма нижней части тела. По словам тренера «рейнджеров» Питера Лавиолетта, россиянину предстоит пройти обследование.

Игра состоялась в ночь на вторник, 2 октября. Победу со счетом 5:4 одержала команда из Нью-Йорка.

25 сентября Панарин получил повреждение нижней части тела в ходе предсезонной встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». Спустя два дня он вернулся к тренировкам.