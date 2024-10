Pink Floyd продаст права на культовые песни за 400 миллионов долларов

Pink Floyd продаст Sony Music права на культовые песни за 400 млн долларов

Легендарная группа Pink Floyd продаст лейблу Sony Music права на музыкальный каталог собственных композиций за 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, после осуществления сделки Sony сможет продавать официальные сувениры с названием группы, а также снимать фильмы и сериалы о музыкантах. В каталог также вошли несколько культовых песен Pink Floyd, среди которых хиты Wish You Were Here и Money.

Ранее лидер коллектива Роджер Уотерс заявил, что готов приехать в Россию и дать концерт.