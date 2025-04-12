Назван способ проработать пресс в домашних условиях с помощью семи упражнений

Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут проработать пресс и создать красивый рельеф в домашних условиях. Материал доступен на сайте издания.

Первая часть упражнений выполняется лежа на спине. Это обратные скручивания, подтягивание коленей к груди, скручивания с касанием ноги и полукруг ногами. Далее можно сделать упражнение «скалолаз». Завершается комплекс двумя видами планки — обратной и динамической.

Авторы отметили, одним из плюсов такой тренировки является то, что ее легко выполнять дома. Для занятия не требуется специальное оборудование. При этом подчеркивается, что помимо физической активности необходимо обратить внимание на рацион и создать дефицит калорий.

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