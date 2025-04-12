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08:21, 12 апреля 2025Спорт

Назван способ проработать пресс в домашних условиях с помощью семи упражнений

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: face to face / Globallookpress.com

Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут проработать пресс и создать красивый рельеф в домашних условиях. Материал доступен на сайте издания.

Первая часть упражнений выполняется лежа на спине. Это обратные скручивания, подтягивание коленей к груди, скручивания с касанием ноги и полукруг ногами. Далее можно сделать упражнение «скалолаз». Завершается комплекс двумя видами планки — обратной и динамической.

Авторы отметили, одним из плюсов такой тренировки является то, что ее легко выполнять дома. Для занятия не требуется специальное оборудование. При этом подчеркивается, что помимо физической активности необходимо обратить внимание на рацион и создать дефицит калорий.

Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова дала советы желающим похудеть к лету. Эксперт рекомендовала тренироваться три-четыре раза в неделю.

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