Популярного блогера арестовали из-за связи с делом о расправе над психотерапевтом

Блогера Mr Prada арестовали из-за связи с делом о расправе над психотерапевтом

Популярного американского TikTok-блогера Терриона Томаса, известного в сети как Mr Prada, арестовали из-за связи с уголовным делом о расправе над психотерапевтом Уильямом Абрахамом. Об этом сообщает Fox8.

Томаса арестовали 1 октября в техасском городе Даллас. Блогер должен предстать перед судьей, который решит, следует ли доставить его для разбирательств в штат Луизиана, где его изначально объявили в розыск.

Тиктокера обвиняют в причинении имущественного ущерба при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении сотруднику полиции и несанкционированном управлении транспортным средством. Как рассказали в полиции, правоохранители заметили Томаса за рулем принадлежавшего психотерапевту автомобиля, который он, по их версии, украл. Они попытались остановить блогера, однако тот не подчинился указаниям.

Полиция назвала Томаса лицом, представляющим интерес для расследования дела Абрахама. Как отмечает местный телеканал WAFB9, при этом в деле тиктокера не фигурируют обвинения непосредственно в расправе над психотерапевтом.

Ранее сообщалось, что на популярного российского блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, написали заявление в полицию за угрозы. Уточнялось, что у него возник конфликт с другим автомобилистом на дороге.