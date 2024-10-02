Президент Ирана пригрозил Израилю более мощной атакой

Президент Пезешкиан: если Израиль атакует Иран, то ответ будет гораздо мощнее

Если Израиль атакует Иран, то ответ на эти действия будет гораздо сильнее и мощнее. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, его слова приводит ANI News.

«Иран ответит сильнее и гораздо жестче, если Израиль ответит нам», — отметил иранский президент.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, однако Тель-Авив «вынуждает» его реагировать на свои действия. Он добавил, что «ни один регион не может успешно развиваться, если он полностью охвачен конфликтами».

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, комментируя возможность ответного удара по Ирану, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока.