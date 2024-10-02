Президенту Ирана не рассказали о готовящейся атаке на Израиль

NYT: президента Ирана Пезешкиана не уведомили о готовящейся атаке на Израиль

Президента Ирана Масуда Пезешкиана заблаговременно не уведомили о готовящейся ракетной атаке на Израиль. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT).

«Атака была осуществлена ​​военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции и не была операцией регулярной иранской армии или ВВС Ирана», — указывает издание.

Как отмечают авторы материала, незнание Пезешкиана о подготовке удара говорит о возможном расколе, который переживают иранские политические элиты.

Ранее NYT написала, что атака Ирана на Израиль стала поворотным моментом в противостоянии двух стран.