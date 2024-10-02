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16:01, 2 октября 2024Экономика

Стоимость российского госдолга ускорила падение

Индекс российских гособлигаций RGBI упал до 101 пункта впервые с марта 2022 года

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 2 октября, индекс российских государственных облигаций RGBI впервые с марта 2022 года опустился до 101 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В последние дни его падение ускорилось, с начала недели он потерял уже один пункт, а если говорить о максимуме с начала боевых действий на Украине, то потери составили 34 пункта.

Обновление многолетних минимумов происходит на фоне планируемого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, который признает, что запоздал с повышением ставки и не сможет выполнить цели по сдерживанию инфляции.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов предупредил, что ставка может подняться и выше 20 процентов. «ВТБ инвестиции» полагают, что к концу года она достигнет 21 процента.

С другой стороны, Минфин сообщил о намерении резко нарастить продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) после двух подряд слабых кварталов. В четвертом квартале он хочет получить сразу 2,4 триллиона рублей, что увеличит предложение на рынке гособлигаций при слабом спросе, что может увести индекс RGBI ниже ста пунктов.

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      Платон Щукин
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