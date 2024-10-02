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03:29, 2 октября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша описала одну особенность США фразой «бросает в дрожь»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одну особенность страны фразой «бросает в дрожь». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Америке любой человек может без проблем купить оружие и применить его для самозащиты в каком-нибудь споре.

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«Оружие в Америке — это как часть повседневной жизни. Люди носят его с собой, как телефон или ключи от машины. Американцы привыкли носить балахоны вместо цивильной красивой одежды, вот под этими балахонами как раз они и прячут свои пестики», — объяснила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. Она заметила, что никто из них не готов к жизни на родине.

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