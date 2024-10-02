Стало известно о первом появлении Шумахера на публике после травмы

The Mirror: Михаэль Шумахер впервые появился на публике после травмы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые появился на публике после травмы, полученной в декабре 2013 года. Об этом стало известно The Mirror.

Это произошло на семейной вилле спортсмена на Мальорке, где праздновала свадьбу его дочь Джина-Мария. На мероприятии присутствовало около 100 человек, сотрудники службы безопасности забрали у всех гостей мобильные телефоны.

В декабре 2023 года младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. По его мнению, этого не произойдет.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Он продолжает восстановление в условиях строгой конфиденциальности.