Раскрыто состояние Василия Ливанова после операции

Поэт-песенник Энтин рассказал о состоянии актера Ливанова после операции

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», чувствует себя хорошо и идет на поправку. Состояние актера после операции порталу «Абзац» раскрыл поэт-песенник Юрий Энтин.

По его словам, Ливанов пока находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает. «Мы на связи с его семьей, я слежу за его состоянием. О выписке пока речь не идет, но он в сознании, разговаривает и даже шутит», — поделился близкий друг артиста.

Ранее сообщалось, что Василию Ливанову сделали операцию по удалению тромба. 1 октября стало известно, что актера госпитализировали в Москве.