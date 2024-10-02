Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 2 октября 2024Культура

Раскрыто состояние Василия Ливанова после операции

Поэт-песенник Энтин рассказал о состоянии актера Ливанова после операции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», чувствует себя хорошо и идет на поправку. Состояние актера после операции порталу «Абзац» раскрыл поэт-песенник Юрий Энтин.

По его словам, Ливанов пока находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает. «Мы на связи с его семьей, я слежу за его состоянием. О выписке пока речь не идет, но он в сознании, разговаривает и даже шутит», — поделился близкий друг артиста.

Ранее сообщалось, что Василию Ливанову сделали операцию по удалению тромба. 1 октября стало известно, что актера госпитализировали в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше