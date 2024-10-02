Тарасова возмутилась отклонением апелляции Валиевой судом в Швейцарии

Тарасова об отклонении апелляции Валиевой: ничего хорошего я не ждала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась решением Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге. Ее слова передает Sport24.

Тарасова заявила, что изначально имела отрицательное отношение к ситуации и не понимает, зачем это обсуждать. Она отметила, что не ждала ничего хорошего от вердикта суда. «А про то, что суд еще обязал Валиеву покрыть затраты, то если им надо — пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — подчеркнула тренер.

Об отклонении апелляции Валиевой стало известно 2 октября. Российская спортсменка хотела оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал ее на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года.

Валиева была лишена золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России и командного турнира Олимпиады — 2022. Остальная часть сборной России должна получить вместо золота бронзу Игр в Пекине.

