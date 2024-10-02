Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 2 октября 2024Россия

В Госдуме захотели закрепить описание студенческой семьи в законе

В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «студенческая семья»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы захотели закрепить в российском законодательстве понятие «студенческая семья». Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из документа, изменения предлагается внести в федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», дополнив его описанием студенческих семей. В случае принятия законопроекта в нынешней итерации такими семьями будут считаться состоящие в браке россияне до 35 лет включительно, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения среднего профессионального или высшего образования и воспитывающие ребенка.

Необходимость выделения студенческих семей авторы инициативы объяснили демографической ситуацией. По их словам, дополнение федерального закона позволит формировать мероприятия по поддержке этой категории россиян.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. Согласно их инициативе, в случае отсутствия у россиян такой возможности, дети смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» назвала эту идею предательством. По ее словам, освобождение государства от обязанности заботиться о гражданах станет «подножкой» для семей с детьми.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

      Военкор показал кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске

      В Кремле опровергли данные о готовящемся телефонном разговоре Путина и Шольца

      Российский курортный город побил рекорд по числу туристов

      Человек погиб при пожаре в российском театре

      Известная актриса рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках

      Врач призвала некоторых россиян отказаться от творога

      Стало известно о первом появлении Шумахера на публике после травмы

      Калашникова назвала возможную причину трагедии с сыном певицы Понаровской

      Дети пострадали при обрушении потолка в российской школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше