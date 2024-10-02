В Госдуме захотели закрепить описание студенческой семьи в законе

В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «студенческая семья»

Депутаты Госдумы захотели закрепить в российском законодательстве понятие «студенческая семья». Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из документа, изменения предлагается внести в федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», дополнив его описанием студенческих семей. В случае принятия законопроекта в нынешней итерации такими семьями будут считаться состоящие в браке россияне до 35 лет включительно, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения среднего профессионального или высшего образования и воспитывающие ребенка.

Необходимость выделения студенческих семей авторы инициативы объяснили демографической ситуацией. По их словам, дополнение федерального закона позволит формировать мероприятия по поддержке этой категории россиян.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. Согласно их инициативе, в случае отсутствия у россиян такой возможности, дети смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» назвала эту идею предательством. По ее словам, освобождение государства от обязанности заботиться о гражданах станет «подножкой» для семей с детьми.